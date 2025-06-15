В Одесской области пьяный 18-летний водитель влетел в дерево: погиб несовершеннолетний пассажир. Фото

В Одесской области 18-летний подросток в нетрезвом состоянии совершил ДТП, в результате которого погиб 17-летний пассажир. Еще два человека 18-ти и 20-ти лет попали в больницу с различными телесными повреждениями.

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Об этом сообщили на официальном сайте Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области. Отмечается, что водитель на автомобиле BMW Х5 не справился с управлением и въехал в придорожное дерево.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на воскресенье, 15 июня, на автодороге Т-1639 в Куяльницкой общине в Подольском районе Одесской области.

Проверка водителя на состояние опьянения показала, что в момент аварии он был в состоянии алкогольного опьянения. Следователи задержали молодого человека в процессуальном порядке.

Начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Одесской области Дмитрий Слюта отметил, что сведения об аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего.

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

"Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения. В рамках производства изъято транспортное средство и будет проведен ряд экспертиз", – добавил Дмитрий Слюта.

Как сообщал OBOZ.UA, в смертельном ДТП с автобусом возле города Ле-Ман (Франция) среди четырех погибших трое – граждане Украины. Большинство пассажиров транспортного средства – подростки 14-18 лет; все жертвы являются взрослыми.

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