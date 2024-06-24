В Кривом Роге пятилетний мальчик выпал из окна дома: появились данные о состоянии ребенка
В городе Кривой Рог на Днепропетровщине пятилетний мальчик выпал из окна дома. К счастью, ребенок выжил, сейчас находится в больнице.
Несчастный случай произошел вечером 23 июня по улице Владимира Великого. Об этом сообщил Telegram-канал издания "Свои. Кривой Рог".
"Ребенок играл с другими в комнате на втором этаже, в то время мать готовила на кухне. Услышала уже звук падения", – отмечают криворожские журналисты.
Они добавили: мальчик выжил, его сразу госпитализировали. В настоящее время медики оценивают его состояние как средней тяжести.
Ранее в Днепре трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на 10-м этаже. Ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу.
А в Сарнах на Ривненщине трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Несмотря на все реанимационные меры, спасти ребенка не удалось.
Как сообщал OBOZ.UA, в Кривом Роге оперативные службы и неравнодушные горожане несколько дней искали 10-летнюю Дарью Шевченко, об исчезновении которой 20 июня в полицию заявила ее мать. Ребенка нашли – мертвым: тело девочки в чемодане сама мать "похоронила" под слоем бетона на территории семейной дачи.
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