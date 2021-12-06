В Кривом Роге произошла стрельба с поножовщиной, погиб иностранец. Фото

В воскресенье, 5 декабря, в городе Кривой Рог между уроженцами Кавказа произошла потасовка, которая переросла в стрельбу и поножовщину. В результате конфликта один мужчина погиб, второго госпитализировали с тяжелой колото-резаной раной.

Инцидент произошел на 95 квартале между гражданами Азербайджана. Издание "Свои" сообщает, что раненный мужчина уже привлекался к ответственности за резонансные ограбления ювелирных магазинов в Кривом Роге (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Тогда преступнику избрали исключительную меру пресечения в виде содержания под стражей, однако весной текущего года апелляционный суд отпустил обвиняемого под круглосуточный домашний арест.

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Примечательно что спустя полгода суд принял решение еще больше смягчить меру пресечения и позволил мужчине находится под домашним арестом только ночью.

Каким образом подозреваемый оказался замешан в конфликте и на почве чего возникла потасовка не сообщается. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области мужчину приговорили к 1 году тюремного заключения за убийство грабителя. Его признали виновным в превышении границ необходимой обороны.

Напомним, в Одесской области женщина убила мужчину, пытавшегося ее изнасиловать. Она выкрутила его руку с ножом и зарезала нападавшего. В результате суд ее оправдал.