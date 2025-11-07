В Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке, погиб мужчина: появились подробности

В четверг, 6 ноября, в Кривом Роге прогремел взрыв в одной из многоэтажек, в результате которого погиб мужчина. Предварительно, речь идет о подрыве боевой гранаты с целью самоубийства.

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области. Правоохранители расследуют все обстоятельства происшествия.

Детали трагического события

"6 ноября около 18:30 на территории Металлургического района Кривого Рога произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. По предварительным данным, он взорвал боевую гранату", – говорится в сообщении.

По информации полиции, взрыв прогремел в квартире многоэтажного жилого дома, при этом другие помещения не получили повреждений. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа отделения полиции №2 Криворожского районного управления, взрывотехники и эксперты криминалистической лаборатории.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые уже переданы на экспертизу.

"Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках открытого уголовного производства, начатого по факту самоубийства", – указано в сообщении.

Напомним, 5 ноября в Киеве неизвестный взорвал гранату в столичном торговом центре Dream Yellow (Оболонский район). Известно, что в помещение магазина в ТРЦ зашел 39-летний местный житель, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликтовать с персоналом заведения. В дальнейшем нарушитель бросил страйкбольную гранату, которая сдетонировала.

Как писал OBOZ.UA, 24 октября на железнодорожной станции в городе Овруч Житомирской области мужчина взорвал гранату В результате инцидента есть жертвы, также известно, что ранения получили 12 человек, среди них двое военных.

