В Кривом Роге произошел пожар в инфекционной больнице, погиб мужчина: появились подробности. Фото и видео

В сети уже появились фото и видео с места происшествия – на кадрах видно задымлённый корпус, работу спасателей и эвакуацию пациентов. Впоследствии стало известно, что пожар вспыхнул утром 20 мая в инфекционной больнице Кривого Рога. Пока персонал срочно выводил пациентов из задымленного помещения, прибывшие на место спасатели обнаружили тело мужчины в коридоре диагностического отделения.

Видео дня

Об инциденте сообщили в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области. Спасатели отметили, что огонь повредил стены палат и коридоров.

"Утром поступило сообщение о пожаре в семиэтажном здании больницы, расположенной в Металлургическом районе города Кривой Рог. По прибытию спасателей к месту происшествия было установлено, что загорелась палата на втором этаже на площади 30 кв. м. Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили погибшего мужчину", – говорится в сообщении.

Через некоторое время появилась информация, что погибший мужчина имел диагноз "хроническая наркозависимость" и был 38-летним пациентом инфекционной больницы.

К ликвидации пожара привлекли 27 спасателей и 7 единиц спецтехники. Огонь повредил внутреннюю облицовку стен палаты и части коридора. Пожар локализовали и потушили.

Сейчас продолжается обследование здания и выяснение причин возникновения возгорания.

Напомним, в Одесской области в результате пожара погибли двое детей. Трагедия произошла в селе Новые Маяки Березовского района. Жертвами пожара стали двое мальчиков 2018 и 2019 годов рождения.

Также в Соломенском районе Киева 10 мая произошел масштабный пожар на территории Совских прудов. Спасатели тушили огонь на площади 800 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева произошел пожар на Караваевых дачах. Дым от возгорания на известном городском радиорынке был виден в нескольких районах города. Пожар удалось ликвидировать за около полутора часов. Один человек получил травму, его госпитализировали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!