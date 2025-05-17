В Одесской области в пожаре погибли двое детей. Фото

В Одесской области в результате пожара погибли двое детей. Трагедия произошла в селе Новые Маяки Березовского района.

Видео дня

Жертвами пожара стали двое мальчиков 2018 и 2019 годов рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Инцидент произошел утром 17 мая в одном из частных домов села Новые Маяки. По информации спасателей, пожар был локализован в 12:13 и полностью ликвидирован в 12:25.

Во время ликвидации возгорания сотрудники ГСЧС обнаружили тела двух мальчиков, 2018 и 2019 годов рождения. Обстоятельства трагедии выясняются.

От ГСЧС к тушению пожара привлекались 2 единицы техники и 6 спасателей. Пока никакой информации о причинах пожара нет.

Напомним, в Соломенском районе Киева 10 мая произошел масштабный пожар на территории Совских прудов. Спасатели тушили огонь на площади 800 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева произошел пожар на Караваевых дачах. Дым от возгорания на известном городском радиорынке был виден в нескольких районах города. Пожар удалось ликвидировать за около полутора часа. Один мужчина получил травму, его госпитализировали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!