В Днепре после употребления ягод умерла 16-летняя девушка: перед смертью она ела шелковицу и клубнику

В Индустриальном районе Днепра умерла 16-летняя девушка. СМИ пишут, что перед смертью она съела много свежих ягод: шелковицы, клубники и красной смородины.

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О трагедии в субботу, 17 июня, сообщил портал "Информатор Днепр". Местное издание ссылается на собственные анонимные источники. Журналисты подозревают, что смерть подростка якобы может быть связана с пищей.

По информации "Информатор Днепр", трагедия произошла на Донецком шоссе, но конкретное место не указывается.

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области факт смерти несовершеннолетней девушки подтвердили. Официальной информации о причине пока нет. Чтобы установить, что именно произошло, экспертами проводится судебно-медицинская экспертиза.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в мае этого года в Одессе в семье переселенцев из Херсона умерли четырехлетние двойняшки после употребления овощей, купленных на рынке. Их мать вызвала домой детского врача по объявлению на сайте ОLX, однако его усилия оказались напрасны. Правоохранители подозревают медика в ненадлежащем исполнении обязанностей, что повлекло гибель детей.

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