В Кривом Роге подросток умер после визита к стоматологу: все детали трагедии

5 февраля, в Кривом Роге 14-летний подросток пришел к стоматологу с жалобами на зубную боль. После того, как дантист вырвал больной зуб, парень ушел домой, но впоследствии скончался.

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О чрезвычайном событии сообщает Telegram-канал Свои. Кривой Рог. Известно, что при удалении зуба дантист использовал анестетики.

По предварительной информации, юноша обратился за помощью в Криворожскую клиническую больницу № 2, которую горожане называют "тысячкой". После возвращения домой подростку стало плохо и он впал в кому. Мать вызвала скорую, юношу доставили в больницу, но спасти не смогли.

По словам главного врача Криворожской клинической больницы №2 Елены Климович, стоматолог выполнил все протоколы и функции, удаление зуба прошло без кровотечения. Операция проходила без осложнений, об аллергии спрашивали как у пациента, так и у его родителей. Медики пока не знают, что могло стать причиной смерти.

Как сообщает официальный Teltgram-канал Офиса Генерального прокурора, по факту смерти подростка начато досудебное расследование. Его проводят следственные отделения полиции №4 Криворожского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области. Уголовное производство открыто по факту возможного ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медработниками, что повлекло за собой тяжкие последствия несовершеннолетнему ребенку (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

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