В Кривом Роге под зданием горсовета прогремел взрыв: оказалось, что проводят учения. Фото и видео

В четверг, 10 февраля, в Кривом Роге под зданием городского совета прогремел взрыв. Из здания эвакуировали людей, а на месте происшествия работали правоохранители и спасатели. Как оказалось, СБУ и экстренные службы города таким образом проводили учения.

Как сообщили OBOZREVATEL в Государственной службе чрезвычайных ситуаций, погибших и пострадавших в результате инцидента не было. Сообщается, что после того, как курьер Новой почты привез в здание посылку, из которой пошел дым, на место оперативно прибыли все службы города: сотрудники СБУ, полицейские, патрульные, взрывотехники, пожарные, медики (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Наличие взрывчатки не подтвердилось, взрывотехники провели контролируемый подрыв. Отмечается, что посылку отправили якобы с территории Белоруссии.

Как сообщил местный Telegram "Свои. Кривой Рог", оказалось, что Криворожский отдел СБУ и экстренные службы города провели антитеррористические учения. По их легенде, взрывное устройство в посылке, отправленной якобы с Беларуси на имя Юрия Вилкула, доставил курьер.

В паблике отметили, что муниципальная гвардия вынесла коробку на улицу, но вызвала экстренные службы лишь спустя 20 минут. Если бы это была настоящая бомба, могло произойти непоправимое.

Напомним: ранее СБУ разоблачила 39-летнего харьковчанина, который регулярно сообщал о ложных минированиях государственных учреждений. По предварительным данным, злоумышленник мотивировался личной неприязнью к правоохранительным органам, а также к власти в целом.

Правоохранители выяснили, что мужчина "минировал" Харьковскую областную государственную администрацию, Харьковский апелляционный суд, международный аэропорт "Харьков", железнодорожные и автомобильные вокзалы, а также торгово-развлекательные центры

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