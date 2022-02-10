В Кривом Роге под зданием горсовета прогремел взрыв: оказалось, что проводят учения. Фото и видео

Марина Погорилко
Расследования
3 минуты
8,8 т.
В Кривом Роге под зданием горсовета прогремел взрыв: оказалось, что проводят учения. Фото и видео

В четверг, 10 февраля, в Кривом Роге под зданием городского совета прогремел взрыв. Из здания эвакуировали людей, а на месте происшествия работали правоохранители и спасатели. Как оказалось, СБУ и экстренные службы города таким образом проводили учения.

Как сообщили OBOZREVATEL в Государственной службе чрезвычайных ситуаций, погибших и пострадавших в результате инцидента не было. Сообщается, что после того, как курьер Новой почты привез в здание посылку, из которой пошел дым, на место оперативно прибыли все службы города: сотрудники СБУ, полицейские, патрульные, взрывотехники, пожарные, медики (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Видео дня
К зданию горсовета прибыли экстренные службы
Спасатели провели контролируемый подрыв предмета
На месте работали все службы города

Наличие взрывчатки не подтвердилось, взрывотехники провели контролируемый подрыв. Отмечается, что посылку отправили якобы с территории Белоруссии.

Здание горсовета оцепляли
Здание оцепили, после чего взрывотехники произвели подрыв
Пострадавших в результате инцидента нет

Как сообщил местный Telegram "Свои. Кривой Рог", оказалось, что Криворожский отдел СБУ и экстренные службы города провели антитеррористические учения. По их легенде, взрывное устройство в посылке, отправленной якобы с Беларуси на имя Юрия Вилкула, доставил курьер.

В паблике отметили, что муниципальная гвардия вынесла коробку на улицу, но вызвала экстренные службы лишь спустя 20 минут. Если бы это была настоящая бомба, могло произойти непоправимое.

Экстренные службы проводили учения совместно с СБУ
Посылку якобы доставил курьер
По легенде взрывчатка находилась в посылке

Напомним: ранее СБУ разоблачила 39-летнего харьковчанина, который регулярно сообщал о ложных минированиях государственных учреждений. По предварительным данным, злоумышленник мотивировался личной неприязнью к правоохранительным органам, а также к власти в целом.

Правоохранители выяснили, что мужчина "минировал" Харьковскую областную государственную администрацию, Харьковский апелляционный суд, международный аэропорт "Харьков", железнодорожные и автомобильные вокзалы, а также торгово-развлекательные центры

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Черкассах провели эксперимент, насколько возможно постороннему лицу проникнуть в учебные заведения для "заминирования" здания. В частности, это удалось сделать в одном из трех объектов;

  • во Львове разоблачили две мощные "ботофермы", деятельностью которых руководили организаторы из Российской Федерации. Они распространяли фейковую информацию о минировании различных объектов, в том числе социальной и критической инфраструктуры.