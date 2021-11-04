В Кривом Роге патрульные собирали по 3 млн гривен взяток: вымогателями руководил начальник отдела. Видео

В Кривом Роге задержали 11 сотрудников полиции, которых подозревают в регулярном получении взяток. Ежемесячно они собирали по 3 миллиона гривен.

Об этом сообщается на Facebook-странице Департамента внутренней безопасности Нацполиции. К вымогательству причастны сотрудники и начальник отдела реагирования патрульной полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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По данным правоохранителей, сейчас известно о 10 эпизодах получения взяток. Деньги требовали с предпринимателей, фермеров, работников железной дороги, незаконных вырубщиков лесов и водителей, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

Средства переводились на банковские карточки через посредников, а суммы озвучивались завуалировано.

Также к схеме был привлечен 25-летний следователь. Координировал незаконную деятельность руководитель отдела.

Троих из задержанных, в том числе и начальника отдела, поймали "на горячем".

Открыто уголовное производство по части 4 статьи 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом) Уголовного кодекса Украины.

По месту жительства фигурантов провели 17 обысков, а всем задержанным объявили подозрение. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Прилуках ранее задержали полицейских, которые регулярно требовали взятки у нетрезвых водителей. Таким образом они получали по 500 долларов ежедневно.