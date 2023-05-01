В Кривом Роге недовольная клиентка порезала ножницами парикмахершу: месть готовила месяц. Фото

Жительница Кривого Рога порезала ножницами парикмахера в одном из салонов. Женщина затаила обиду и месяц вынашивала план мести.

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Во время посещения этого салона в прошлый раз ей не понравилась новая длина волос, поэтому нападающая решила, что мастер должна ответить. Об этом сообщил местный Telegram-канал "Свои. Кривой Рог" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В результате нападения у потерпевшей порезаны волосы, лицо и руки. Нападающую остановили другие клиенты. Полиция выясняет все обстоятельства.

Напомним: ранее в Одессе вынесли приговор мужчине, который жестоко избил девушку-военную. Ему присудили 8 лет заключения. Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения сначала душил, а затем ударил потерпевшую ногой по голове, вырвал пирсинг из пупка и ограбил.

Женщина познакомилась со своим обидчиком в одном из баров, они выпили, после чего мужчина предложил вместе взять такси, поскольку ехать им якобы нужно было в один район. Когда они вышли на улицу, злоумышленник напал сзади.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа русскоязычных мужчин в Берлине напала на двух украинок. Злоумышленники преследовали девушек 24 и 25 лет в метро и оскорбляли.

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