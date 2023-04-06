Набросился на жертву на улице: в Одессе вынесли приговор мужчине, который жестоко избил девушку-военную

Малиновский суд Одессы приговорил к 8-м годам заключения мужчину, который жестоко избил девушку-военную. Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения сначала душил, а затем ударил потерпевшую ногой по голове, вырвал пирсинг из пупка и ограбил.

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Преступление было совершено в сентябре 2022 года, сообщает "Украинская служба информации". Сообщается, что женщина познакомилась со своим обидчиком в одном из баров, они выпили, после чего мужчина предложил вместе взять такси, поскольку ехать им якобы нужно было в один район.

Как выяснило следствие, когда они вышли на улицу, злоумышленник напал сзади и начал душить военную. Она потеряла сознание, после чего нападавший избил женщину, вырвал из пупка пирсинг и забрал сумку с деньгами и телефоном. Пострадавшая была госпитализирована с сотрясением мозга. Из-за слишком болезненных воспоминаний она даже не пришла в суд.

Кроме отбывания срока за решеткой, обидчик должен теперь оплатить 7 тысяч гривен в качестве компенсации за проведенные экспертизы.

Напомним: в Житомирской области перед судом предстанет командир взвода одной из воинских частей, который применил физическую силу к солдату-срочнику. Таким образом, младший лейтенант решил "проучить" военного за то, что он находился на службе якобы в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел 11 марта 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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