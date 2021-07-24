В Кривом Роге мужчина цепью приковал сына своей сожительницы: ребенку удалось вызвать копов

В субботу, 24 июля, Дзержинский районный суд Кривого Рога избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток отчиму, которій держал 7-летнего ребенка на цепи.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Национальной полиции Украины. Там отметили, что досудебное расследования по этому преступлению продолжается.

В пятницу, 23 июля мальчик сам позвонил на линию 102 и рассказал, что муж матери бьет его и приковал к батарее цепью. На место преступления немедленно выехали полицейские. Они освободили ребенка и отвезли в больницу. Они установили, что парня приковал цепью к батарее сожитель матери. В этот же день подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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В полиции отметили, что в отношении злоумышленника возбудили сразу два уголовных производства.

"По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 125 (умышленные легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Мужчине вручено уведомление о подозрении по этим статьям. Досудебное расследование продолжается", - рассказали в пресс-службе Нацполиции.

Отчиму грозит лишение свободы на срок до пяти лет

Напомним, в Кривом Роге правоохранители освободили мальчика, которого отчим приковал целью к батарее. Семилетнего ребенка отвезли в больницу, а против мужчины открыли уголовное производство.

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