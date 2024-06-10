Бросил гранату из-за конфликта с братом: новые подробности взрыва в Киеве, в результате которого пострадала женщина. Фото

Правоохранители Киева открыли два уголовных производства по факту взрыва гранаты в Шевченковском районе. По предварительной информации, мотивом совершения преступления является конфликт между ранее судимым злоумышленником и его братом по поводу права собственности на квартиру.

Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

"Вчера, 9 июня около 22:00, 46-летний местный житель бросил гранату в окно квартиры на втором этаже, где проживает его родной брат. Боеприпас отскочил от стеклопакета и взорвался, упав на землю. В результате происшествия осколочное ранение руки получила 36-летняя женщина, которая в это время проходила на улице", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители оперативно обнаружили и задержали злоумышленника. По предварительной информации, мотивом совершения преступления является конфликт между нарушителем и его братом по поводу права собственности на квартиру. Кроме того, известно, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного убийства.

По факту хулиганства и незаконного обращения с боевыми припасами возбуждено уголовное производство. Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении в совершении преступлений, а также решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

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