В Кривом Роге двое мужчин избили, а затем застрелили 20-летнего парня: появились подробности

В городе Кривой Рог (Днепропетровская область) задержали двух мужчин, которых заподозрили в убийстве 20-летнего парня. Между ними возник конфликт, переросший в стрельбу. Потерпевший скончался на месте.

Инцидент произошел в канун Нового года – 31 декабря, в Покровском районе города. В понедельник, 3 января, злоумышленники были арестованы, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

Как выяснили правоохранители, между тремя мужчинами возник конфликт. Двое из них, 35 и 36 лет, стали избивать третьего. Он, как отметили в отделе коммуникации полиции, был прохожим – нападавшие сбили мужчину с ног, избивали и выстрелили в голову. От полученных травм он скончался на месте инцидента.

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В то же время о том, в чем была причина конфликта и кто его спровоцировал правоохранители, не сообщили. В пресс-службе также опубликовали фото оружия, из которого, вероятно, было нанесено смертельное ранение.

Вероятных подозреваемых удалось установить в течение нескольких часов. В этот же день их задержали и сообщили о подозрении. Октябрьский районный суд избрал мужчинам меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

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