В Кривом Роге авто влетело в столб: водитель погиб на месте. Фото и видео

В Кривом Роге Днепропетровской области утром в пятницу, 31 октября, произошло смертельное ДТП. Автомобиль влетел в столб на улице Волонтеров.

Об аварии сообщило местное издание "Перший міський". Журналисты поделились фотографиями и видео, снятыми на месте инцидента.

Что известно о дорожно-транспортном происшествии

Автомобиль Nissan X-TRAIL двигался от шахт в сторону 95-го квартала. По данным СМИ, за рулем был пенсионер примерно 70-летнего возраста.

Возможно, ему стало плохо во время движения, из-за чего мужчина потерял управление и машина вылетела с проезжей части.

Из-за сильного удара водитель получил серьезные травмы и погиб на месте ДТП.

На месте работали правоохранители, точную причину аварии и все подробности должны установить они.

