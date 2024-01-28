В Кривом Роге авто влетело в дом, есть пострадавший: появились подробности. Фото

В Кривом Роге в ночь на 28 января произошло ужасное ДТП. Автомобиль врезался в дом в Центрально-Городском районе.

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Как сообщают местные паблики, авария произошла на перекрестке улиц Толстого и Винниченко. Машина буквально влетела в частный дом.

Известно, что как минимум один человек, находившийся в машине, пострадал и сейчас в больнице. Возможно, есть пострадавшие из числа жителей разбитого здания.

На месте работают полицейские, медики и спасатели. Очевидцы рассказывают, что водитель отказался от теста на употребление алкоголя и наркотиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали водительницу, которая совершила три ДТП и, убегая от патрульных, устроила еще две аварии. В салоне авто был ее маленький сын, а сама она была под хмельком.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине возле села Дмитровка в Синельниковском районе на трассе из Умани в Изварино произошло ужасное ДТП. Столкнулись грузовик и автомобиль скорой помощи, погибший.

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