В Кривом Роге авто влетело в автобус, а тот протаранил столб: есть жертва и пострадавший. Фото и видео

В Кривом Роге рано утром 18 декабря, около 5:00, произошло смертельное ДТП на улице Николая Свитальского. Водитель Mitsubishi потерял контроль над автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

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В результате автобус врезался в столб, сбив его. Об этом сообщают местные СМИ.

Тело 66-летнего водителя легковушки, погибшего в результате ДТП, вырезали из изуродованного авто спасатели. В автобусе, по предварительным данным, находились водитель и два пассажира. Одна из пассажирок, 53-летняя женщина, получила травмы ног.

В результате ДТП было временно перекрыто движение транспорта от перекрестка на Горняцком. На месте происшествия работает полиция.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области 27-летний водитель Volkswagen Transporter насмерть сбил 16-летнюю девушку и оставил ее умирать на обочине дороги. Местные жители знали, кто совершил смертельную аварию, а виновник явился в полицию на вторые сутки уже вместе с адвокатом.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 15 декабря во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии на месте погибли 7 человек. Еще три человека получили травмы и были госпитализированы в лечебные учреждения.

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