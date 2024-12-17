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Тело отнесли на обочину, подальше от дороги: на Житомирщине водитель насмерть сбил 16-летнюю девушку и скрылся

Марина Петик
Криминальные новости
2 минуты
2,6 т.
Тело отнесли на обочину, подальше от дороги: на Житомирщине водитель насмерть сбил 16-летнюю девушку и скрылся

В Житомирской области 27-летний водитель Volkswagen Transporter насмерть сбил 16-летнюю девушку и оставил ее умирать на обочине дороги. Местные жители знали, кто совершил смертельную аварию, а виновник явился в полицию на вторые сутки уже вместе с адвокатом.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Сбил и скрылся с места ДТП

Трагедия произошла примерно в 23 часа 14 декабря в селе Лутовка, которое практически является частью города Радомышль Житомирской области. Микроавтобус Volkswagen Transporter сбил 16-летнюю Надежду Сарно, которая возвращалась домой после работы в кафе "Пирамида" в Радомышле.

Как рассказала OBOZ.UA родственница погибшей девушки Анастасия Моравская, на видео с камер наблюдения видно, как после аварии из микроавтобуса вышли двое мужчин. Они отнесли Надежду на обочину, подальше от дороги, и уехали.

Тело отнесли на обочину, подальше от дороги: на Житомирщине водитель насмерть сбил 16-летнюю девушку и скрылся

Никто из них не оказал помощи пострадавшей и не вызвал ни скорую, ни полицию.

Обычно домой шла вместе с мамой

Надежда Сарно выросла в многодетной семье. У нее есть 12-летняя сестра Виктория, 6-летний брат Сергей и 3-летняя сестричка София. Девушка после окончания 9 классов в школе пошла учиться в профессиональное техническое училище, хотела стать поваром.

По словам родственницы, Надежда с детства любила готовить. Во время учебы она по выходным подрабатывала в кафе, чтобы помочь матери. Мама сама работала в другом заведении. Обычно домой они возвращались вместе. Но в тот день Надежда задержалась на работе, у них был банкет, гости засиделись. Поэтому домой девушка уже шла одна.

Тело отнесли на обочину, подальше от дороги: на Житомирщине водитель насмерть сбил 16-летнюю девушку и скрылся

Также известно, что по дороге она разговаривала по телефону со знакомым парнем, однако диалог прервался. После этого на связь она уже не выходила...

Родители и полиция всю ночь искали Надежду. Но только утром, когда светало, соседи увидели на обочине ее тело, припорошенное снегом, и вызвали правоохранителей.

Машину виновник ДТП бросил в поле

Машину, которая сбила насмерть Надежду, обнаружили в поле возле села Чудин с характерными для ДТП повреждениями. А вот водителя уже вторые сутки разыскивает полиция.

"Неофициально известно, что в полицию поступил звонок, что в понедельник должен якобы явиться адвокат вместе с этим водителем", – говорит Моравская.

Тело отнесли на обочину, подальше от дороги: на Житомирщине водитель насмерть сбил 16-летнюю девушку и скрылся

Местные жители утверждают, что того, кто был за рулем микроавтобуса, зовут Евгений М. Его мать работает врачом в больнице, отец – в пожарной службе, а дядя является главой сельского совета другого населенного пункта, который расположен неподалеку.

Также родственники опасаются, что если водитель был пьян или под воздействием наркотиков, то за такое время с помощью мамы-врача он может провести манипуляции, которые помогут очистить кровь от веществ. Кроме того, говорят, что Евгений был на том самом банкете в кафе.

Позднее в полиции OBOZ.UA сообщили, что с водителем уже проводят следственные действия, после этого ему будет предъявлено подозрение.

С 16-летней Надеждой Сарно попрощались во вторник, 17 декабря.