Тело отнесли на обочину, подальше от дороги: на Житомирщине водитель насмерть сбил 16-летнюю девушку и скрылся

В Житомирской области 27-летний водитель Volkswagen Transporter насмерть сбил 16-летнюю девушку и оставил ее умирать на обочине дороги. Местные жители знали, кто совершил смертельную аварию, а виновник явился в полицию на вторые сутки уже вместе с адвокатом.

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Сбил и скрылся с места ДТП

Трагедия произошла примерно в 23 часа 14 декабря в селе Лутовка, которое практически является частью города Радомышль Житомирской области. Микроавтобус Volkswagen Transporter сбил 16-летнюю Надежду Сарно, которая возвращалась домой после работы в кафе "Пирамида" в Радомышле.

Как рассказала OBOZ.UA родственница погибшей девушки Анастасия Моравская, на видео с камер наблюдения видно, как после аварии из микроавтобуса вышли двое мужчин. Они отнесли Надежду на обочину, подальше от дороги, и уехали.

Никто из них не оказал помощи пострадавшей и не вызвал ни скорую, ни полицию.

Обычно домой шла вместе с мамой

Надежда Сарно выросла в многодетной семье. У нее есть 12-летняя сестра Виктория, 6-летний брат Сергей и 3-летняя сестричка София. Девушка после окончания 9 классов в школе пошла учиться в профессиональное техническое училище, хотела стать поваром.

По словам родственницы, Надежда с детства любила готовить. Во время учебы она по выходным подрабатывала в кафе, чтобы помочь матери. Мама сама работала в другом заведении. Обычно домой они возвращались вместе. Но в тот день Надежда задержалась на работе, у них был банкет, гости засиделись. Поэтому домой девушка уже шла одна.

Также известно, что по дороге она разговаривала по телефону со знакомым парнем, однако диалог прервался. После этого на связь она уже не выходила...

Родители и полиция всю ночь искали Надежду. Но только утром, когда светало, соседи увидели на обочине ее тело, припорошенное снегом, и вызвали правоохранителей.

Машину виновник ДТП бросил в поле

Машину, которая сбила насмерть Надежду, обнаружили в поле возле села Чудин с характерными для ДТП повреждениями. А вот водителя уже вторые сутки разыскивает полиция.

"Неофициально известно, что в полицию поступил звонок, что в понедельник должен якобы явиться адвокат вместе с этим водителем", – говорит Моравская.

Местные жители утверждают, что того, кто был за рулем микроавтобуса, зовут Евгений М. Его мать работает врачом в больнице, отец – в пожарной службе, а дядя является главой сельского совета другого населенного пункта, который расположен неподалеку.

Также родственники опасаются, что если водитель был пьян или под воздействием наркотиков, то за такое время с помощью мамы-врача он может провести манипуляции, которые помогут очистить кровь от веществ. Кроме того, говорят, что Евгений был на том самом банкете в кафе.

Позднее в полиции OBOZ.UA сообщили, что с водителем уже проводят следственные действия, после этого ему будет предъявлено подозрение.

С 16-летней Надеждой Сарно попрощались во вторник, 17 декабря.