В Полтавской области в пожаре погибла вся семья с малыми детьми

В субботу, 5 октября, в Полтавской области произошла трагедия. В селе Слободка Миргородского района целая семья погибла из - за пожара.

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Об этом идет речь в сообщении региональной полиции. Как выяснили правоохранители, ночью в частном доме произошло возгорание, в результате которого погибли 36-летний мужчина, 30-летняя женщина, а также их малолетние дети - сын и дочь 2020 года рождения.

В Миргородский райотдел полиции сообщения от чрезвычайников о пожаре поступило около 2:00. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Тела погибших были направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей"). Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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