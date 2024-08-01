В Кривом Роге 16-летняя девушка выпала из окна 4-го этажа: появились детали. Фото

Вечером среды в Кривом Роге произошло трагическое событие – 16-летняя девушка выпала из окна четвертого этажа. Инцидент произошел на улице Ярослава Мудрого в Саксаганском районе.

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Об этом сообщает издание "Свои". Девушка находилась не к себя дома.

Пострадавшей сразу бросились на помощь случайные свидетели. Они пытались оказать первую медицинскую помощь до прибытия медиков скорой.

Однако, как отмечается, пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии в отделение реанимации. По предварительным данным, она получила многочисленные травмы, в том числе позвоночника, а также открытый и закрытый переломы ноги.

В настоящее время девушка находится под наблюдением медиков. Ее состояние оценивается как тяжелое, но врачи делают все возможное для его спасения и стабилизации состояния.

Ранее сообщалось, что в Сарнах Ровенской из окна четвертого этажа выпал трехлетний ребенок. Несмотря на все реанимационные меры, спасти маленького мальчика не удалось.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Переяслав прогулка по недостройке для ребенка едва не завершилась трагедией. Несовершеннолетняя девочка по неосторожности упала ориентировочно с 9 на 7 этаж.

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