В Кременчуге в автобусе смертельно избили мужчину, который заступился за женщину

В Полтавской области, в городе Кременчуг, случился конфликт в автобусе – один из пассажиров якобы оскорбил женщину, а другой – вступился за нее. Из-за этого его ударили и вытолкнули из транспортного средства. Через несколько дней потерпевший скончался.

Инцидент произошел еще 6 декабря, о нем сообщила жена 44-летнего Сергея Наталья, передает "Телеграф". По ее словам, начавший конфликт пассажир якобы "применил боевой прием и толкнул Сергея из автобуса спиной вперед".

"От удара он потерял сознание, а дверь автобуса просто захлопнулась – и все поехали дальше", – рассказала она. Охранники супермаркета, расположенного рядом, вызвали медиков и правоохранителей.

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В городской больнице №3 ее мужа осмотрели и отправили домой, несмотря на то, что, по словам Натальи, его тело было искалечено, была сильная головная боль, а из носа шла кровь.

"Забирайте своего красавца, жить будет". Эти слова будут в моей памяти до конца моих дней", – сказала женщина.

На следующий день мужчина потерял сознание, его госпитализировали. В реанимации он пробыл пять дней и 11 декабря скончался.

Правоохранители задержали нападающего, который ударил мужа Натальи. По факту инцидента возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Мужчине грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

В больнице изданию сообщили, что потерпевшего сразу госпитализировали, поскольку он сам от этого отказался. Заместитель директора по медицинской части Юлия Сущенко в ответе на запрос издания рассказала, что мужчине рекомендовали пройти дообследование – компьютерную томографию и консультацию невролога, однако уже на следующий день его забрала "скорая".

При этом Наталья отметила, что отказ ее муж якобы не подписывал. Документы заполняла она, потому что Сергей не мог сам держать ручку.

В свидетельстве о смерти причиной судебно-медицинский эксперта назвал диффузную травму и отек головного мозга; повреждение тупым предметом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Покров Днепропетровской области задержаны три человека по подозрению в убийстве 76-летнего мужчины. Они ворвались в дом, избили пенсионера и задушили его.