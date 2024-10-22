В Краматорске подорвали автомобиль начальника боевой подготовки ВСУ – СМИ

Утром 22 октября в Краматорске Донецкой области раздался взрыв. Неизвестные заложили взрывное устройство под служебный автомобиль начальника боевой подготовки ВСУ.

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По неподтвержденным данным, в салоне авто находился мужчина, его доставили в больницу с ранениями. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

"В Краматорске на улице Парковой, 107 у подъезда взорвался автомобиль. По неподтвержденным данным, в салоне находился мужчина. Его госпитализировали. На месте работают криминалисты. Официального комментария от правоохранительных органов пока не поступало", – сообщает один из краматорских Telegram-каналов.

Другой паблик уточняет, что взрыв в Краматорске раздался около 09:30 утра.

"По предварительным данным, неизвестные заложили взрывное устройство под служебное Mercedes-Benz ML, обеспечив срабатывание в момент, когда автомобиль начал движение", – говорится в сообщении.

СМИ пишут, что подорван был автомобиль начальника боевой подготовки ВСУ. При этом российские Z-паблики также пишут о попытке покушения именно на него.

Напомним, ранее сотрудники СБУ и Нацполиции сообщили о задержании еще двух приспешников России: они поджигали авто ВСУ и релейные шкафы "Укрзалізниці".

А до этого на Закарпатье задержали приспешника РФ, который поджег авто ВСУ и Красного Креста. Злоумышленник согласился на преступление в поисках легкого заработка.