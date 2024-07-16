В Кракове группа молодых людей избила 17-летнего украинца и отрубила ему палец: парень прыгнул в воду, чтобы спастись

В Польше в Кракове группа молодых людей жестоко избила 17-летнего парня из Украины. Юноше отрезали палец и проломили голову, в тяжелом состоянии его госпитализировали в реанимацию.

Видео дня

Как сообщает Gazeta Krakowska и другие польские издания, инцидент произошел 10 июля после 21:00 у водоема на карьере Закшувек вблизи Кракова – одного из самых популярных мест для летнего отдыха среди местных. Парень отдыхал там с пятью друзьями.

По словам матери подростка, к компании подошли четверо молодых людей и потребовали сигареты.

После отказа поляки стали вести себя агрессивно.

Парень пытался встать на защиту своих друзей, завязалась драка.

Молодого человека, который защищал своего друга, жестоко избили.

Нападавшие, предварительно, применили слезоточивый газ и холдонное оружие – мачете.

Им они отрезали палец подростку. Также он получил тяжелую травму черепной кости.

Спасаясь, парень прыгнул в воду, только после этого злоумышленники скрылись.

В тяжелом состоянии парень попал в реанимацию.

Полиция Кракова ищет виновных, однако пока подозреваемые не задержаны.

Мать пострадавшего в соцсетях обратилась к многочисленным свидетелям инцидента с просьбой дать показания правоохранителям.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае в Польше при загадочных обстоятельствах погиб украинец. 41-летний мужчина выпал с четвертого этажа. Полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Напомним также, в прошлом году в центре польского Люблина избили семью из Украины. Нападавшие атаковали женщину, ее 13-летнего сына и взрослую беременную дочь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!