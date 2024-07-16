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В Кракове группа молодых людей избила 17-летнего украинца и отрубила ему палец: парень прыгнул в воду, чтобы спастись

Анна Паскевич
Расследования
1 минута
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В Кракове группа молодых людей избила 17-летнего украинца и отрубила ему палец: парень прыгнул в воду, чтобы спастись

В Польше в Кракове группа молодых людей жестоко избила 17-летнего парня из Украины. Юноше отрезали палец и проломили голову, в тяжелом состоянии его госпитализировали в реанимацию.

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Как сообщает Gazeta Krakowska и другие польские издания, инцидент произошел 10 июля после 21:00 у водоема на карьере Закшувек вблизи Кракова – одного из самых популярных мест для летнего отдыха среди местных. Парень отдыхал там с пятью друзьями.

По словам матери подростка, к компании подошли четверо молодых людей и потребовали сигареты.

После отказа поляки стали вести себя агрессивно.

Парень пытался встать на защиту своих друзей, завязалась драка.

В Кракове группа молодых людей избила 17-летнего украинца и отрубила ему палец: парень прыгнул в воду, чтобы спастись

Молодого человека, который защищал своего друга, жестоко избили.

Нападавшие, предварительно, применили слезоточивый газ и холдонное оружие – мачете.

Им они отрезали палец подростку. Также он получил тяжелую травму черепной кости.

Спасаясь, парень прыгнул в воду, только после этого злоумышленники скрылись.

В тяжелом состоянии парень попал в реанимацию.

Полиция Кракова ищет виновных, однако пока подозреваемые не задержаны.

Мать пострадавшего в соцсетях обратилась к многочисленным свидетелям инцидента с просьбой дать показания правоохранителям.

В Кракове группа молодых людей избила 17-летнего украинца и отрубила ему палец: парень прыгнул в воду, чтобы спастись

Как сообщал OBOZ.UA, в мае в Польше при загадочных обстоятельствах погиб украинец. 41-летний мужчина выпал с четвертого этажа. Полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Напомним также, в прошлом году в центре польского Люблина избили семью из Украины. Нападавшие атаковали женщину, ее 13-летнего сына и взрослую беременную дочь.

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