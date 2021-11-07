В Кирилловке пьяный мужчина убил чемпиона по джиу-джитсу: конфликт якобы был из-за языка. Видео

В курортной Кирилловке в Запорожской области в ночь с 5 на 6 ноября убили 26-летнего парня. Пьяный мужчина ударил его ножом в сердце, спасти пострадавшего не удалось.

Погибшего звали Николай, он был единственным сыном местного предпринимателя и владельца отеля "Жемчужина прибоя" Олега Балабатько, пишет издание "РИА Мелитополь". О смерти сына мужчина рассказал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам отца погибшего, на парня напал мужчина родом из временно оккупированного Россией Луганска. Он был в состоянии алкогольного опьянения и якобы начал конфликтовать с Николаем из-за того, что тот говорил на украинском языке.

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Мужчина предложил собеседнику выйти на улицу и парень согласился, поскольку являлся чемпионом по джиу-джитсу и был уверен в своих силах. Однако от удара ножом уклониться он не смог.

Парень схватился за сердце и упал на землю. Ему пытался помочь сотрудник полиции, но в течение пяти минут Николай умер у него на руках.

Прощание с погибшим состоится в Кирилловке в понедельник, 8 ноября.

"Я тебя любил, люблю и буду любить! Пока что ты здесь – там свидимся. Прости меня грешного за все", – Олег Балабатько обратился к своему сыну в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в элитном ресторане Запорожья "Аристократ" произошел конфликт, который обернулся убийством 21-летнего парня. Его ударили ножом.