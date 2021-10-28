В Запорожье конфликт в ресторане обернулся убийством: погиб 21-летний парень

Рано утром 28 октября в элитном ресторане Запорожья "Аристократ" произошел конфликт, который завершился хладнокровным убийством 21-летнего парня. От полученных ножевых ранений молодой житель города скончался прямо в вестибюле заведения.

Об этом сообщило издание "Запорожские вести". На место была экстренно вызвана скорая помощь, но медики ничем не смогли помочь пострадавшему, кроме как констатировать его смерть.

Как рассказали полиции очевидцы трагедии, преступлению предшествовал конфликт на повышенных тонах двух молодых мужчин. В итоге один из них схватил нож, нанес им удары по своему противнику и скрылся с места, оставив его истекать кровью.

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Правоохранители обнаружили, что кровавые следы продолжаются до близлежащего дошкольного учреждения. На территории детского сада и скрывался молодой человек, весь запачканный кровью. Ему еще не было объявлено подозрение, но задержали для проведения допроса.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве женщина зарезала своего сожителя во время ссоры, которая возникла во время совместного распития алкоголя.