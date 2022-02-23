В Киеве 'заминировали' здание ВРУ, проводится проверка

Около 14:30 23 февраля появилось сообщение о "заминировании" здания Верховной Рады. Кроме того, "заминирован" якобы еще ряд обьектов.

Об этом OBOZREVATEL стало известно от информированного источника. Как оказалось, сообщение о минировании было ложным, здание уже открыли для журналистов и депутатов. По словам работников, сообщение о заминировании Рады действительно поступало около 15:00, но оказалось фейком (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отметим, на 17:00 в парламенте запланировано голосование за введение чрезвычайного положения в Украине.

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Кроме того, по информации источника, также поступали сообщения о "заминировании" Офиса президента и нескольких станций метро.

Отметим, ложные минирования могут быть частью гибридной войны, также как и кибератаки, которые 23 февраля снова начались в Украине. Хакеры атаковали сайты государственных органов Украины. По состоянию на 16:30 не работали ресурсы Верховной Рады, Кабинета министров, Министерства иностранных дел и т.д.

Ранее Госспецсвязи предупредило о возможных новых атаках на украинские сайты, запланированных на 22 февраля. Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA) нашла сообщение об аренде серверов для подготовки атак на вебсайты государственного, банковского и оборонного секторов.

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