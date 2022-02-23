На сайты госорганов Украины началась кибератака: не работают ресурсы ВРУ, Кабмина, СБУ

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На сайты государственных органов Украины началась новая кибератака. По состоянию на 16:30 не работают ресурсы Верховной Рады, Кабинета министров, Министерства иностранных дел и т.д.

Об этом сообщают журналисты OBOZREVATEL. С перебоями работают сайты Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил в Telegram, что очередная массовая DDoS-атака на наше государство началась примерно в 16:00.

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"Имеем соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к вебсайтам ВР (уже работает), КМУ и МИД. Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки", – написал он.

Федоров добавил, что портал и мобильное приложение Дія успешно преодолевают текущую атаку и продолжают работать стабильно.

Кроме того, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил в Facebook о попытках взлома аккаунтов членов его семьи и блокирования банковских карт.

"Вход планировался из Москвы (Мытищи)", – написал он.

Ранее Госспецсвязи предупредило о возможных новых атаках на украинские сайты, запланированных на 22 февраля. Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA) нашла сообщение об аренде серверов для подготовки атак на вебсайты государственного, банковского и оборонного секторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 февраля произошел масштабный сбой в работе сайтов Минобороны Украины и ВСУ. Также на проблемы с приложениями жаловались клиенты Ощадбанка и ПриватБанка.

Впоследствии кибератака распространилась на веб-ресурсы как минимум девяти украинских ведомств, среди которых оказался и сайт Кабмина.

В Министерстве внутренних дел эту кибератаку назвали одной из самых мощных.