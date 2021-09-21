В Киеве прошло выездное заседание по 'делу Шеремета': показали взорванное авто, но возник ряд вопросов. Фото

Участники процесса по делу убийства Павла Шеремета провели выездное заседание, на котором были рассмотрены вещественные доказательства. Однако их демонстрация вызвала ряд вопросов у экспертов.

Как сообщил портал Грати, на территории Центра обслуживания подразделений Нацполиции Украины продемонстрировали автомобили, которые были взорваны по той же схеме, как и машина журналиста. Их подрыв произвели в ходе следственных экспертиз.

В частности, эксперты представили ряд машин, которые были взорваны, якобы тем же типом взрывчатки и такой же ее массой. Прокурор объяснил присутствующим последствия взрыва.

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В выездном заседании принимали участие подозреваемые в убийстве, адвокаты, прокурор, судьи и присяжные. Представителей СМИ на заседание не пустили.

В свою очередь, вице-президент Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Александр Гагаев, раскритиковал представленные доказательства и заявил, что те не могут служить объяснением того или иного события в деле Шеремета и поставил под сомнение компетентность следственной группы.

Гагаев привел ряд аргументов, которые, по его мнению, говорят, что представленные доказательства таковыми быть не могут. В частности, эксперт обратил внимание на жесткость кузова, как автомобиля, которым пользовался убитый журналист Subaru, так и испытуемых машин. По его мнению, сравнивать результаты взрывной волны у иномарки и "Жигулей" – невозможно.

"У сравниваемых автомобилей разная прочность металла, его толщина, химический состав, шумо- и виброизоляция. Наконец, толщина лакокрасочного покрытия. А вес автомобиля? Что там с ним? Какую силу надо приложить к 1 тонне, а какую к 1,5 тоннам?" – задал вопрос Гагаев.

Он обратил внимание, что при испытании также якобы неправильно просчитали дорожный просвет для автомобилей (расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля). По его мнению, имитация брусчатки, на которой взорвалось авто Шеремета, было выполнено неправильно.

Кроме того, резюмировал эксперт, "сравнивать результаты взрывной волны для импортного Subaru и "Жигулей" некорректно".

Как сообщил OBOZREVATEL, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что МВД проверяет все возможные версии по вероятным заказчикам резонансного убийства Павла Шеремета. Сейчас проходят дополнительные следственные действия, собирается и изучается новая информация.