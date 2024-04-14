В Киеве произошло ДТП, в котором столкнулись шесть автомобилей: много пострадавших. Фото

Утром 14 апреля в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. На Брест-Литовском шоссе произошло столкновение шести автомобилей.

Травмированы восемь человек. Подробности сообщили в полиции Киева.

Уведомление о ДТП на 17 километре Брест-Литовского шоссе поступило в полицию Киева утром 14 апреля. На место аварии направились врачи, следственно-оперативная группа и экипажи патрульной полиции.

Прибывшие на место ДТП, правоохранители выяснили, что там произошло столкновение шести автомобилей.

"Следователи на месте происшествия установили, что водитель грузового автомобиля "MAN", двигаясь в сторону Киева, совершил столкновение с задней частью попутного микроавтобуса марки "Мерседес Спринтер". Водитель последнего транспортного средства, в свою очередь, потерял курсовую устойчивость и допустил столкновение с иномарками", – отметили в столичной полиции.

Травмы в результате аварии получили восемь пассажиров микроавтобуса "Мерседес Спринтер" в возрасте от 26 до 83 лет. Все пострадавшие госпитализированы, данных о состоянии раненых на момент публикации сообщения у правоохранителей не было.

Предварительно полицейские также установили, что водитель грузовика, спровоцировавший аварию, был трезв. 53-летний мужчина уснул за рулем. Сейчас он задержан.

"По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы", – отметили в полиции Киева.

Напомним, ранее в сеть попало видео с судьей Тандыром на месте смертельного ДТП. Видео с места гибели 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко, которого на значительной скорости сбил судья, продемонстрировали 11 апреля на заседании Высшего совета правосудия.

Кадры, снятые на бодикамеру полицейской на блокпосту возле места ДТП, зафиксировали поведение Алексея Тандыра и его отказ проходить тест Драгера.