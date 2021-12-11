В Киеве из-за сердечного приступа умер 38-летний экс-депутат

Утром 11 декабря в Киеве скончался 38-летний депутат Киевсовета VIII созыва от партии "Единство" Алексей Новиков. Причиной смерти стал сердечный приступ.

О трагедии в Facebook сообщила жена политика, отметив, что проститься с ним можно 12 декабря в Киевском колумбарии на байковом кладбище в 14:00. Женщина призвала не нести венки – только живые цветы.

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В Киевском городском совете со своей стороны выразили соболезнование близким Новикова, отметив, что в статусе депутата и общественного деятеля он работал на благо столицы и всегда отстаивал интересы общества.

"Но жизнь часто бывает несправедливой и уносит в расцвете сил", – отметил заместитель городского головы, секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

В Киевсовете Новиков был секретарем экологической комиссии и активно выступал за сохранение зеленых зон столицы, также он инициировал создание нескольких скверов в Днепровском районе города. У политика осталось четверо детей.

Напомним, 25 ноября скончался бывший мэр Киева, депутат Киевского городского совета Александр Омельченко. Он болел коронавирусом. 83-летний политик долгое время лечился в одной из больниц столицы, его состояние было тяжелым.

Ранее от осложнений коронавируса умер бывший народный депутат и исполняющий обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 годах Ефим Звягильский. Ему было 88 лет. Мужчина проходил лечение в одной из столичных больниц и ушел из жизни в Институте сердца Минздрава Украины.

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