Умер директор Дома ученых во Львове, где произошла "голодная туса": медики не смогли его спасти

В пятницу, 3 декабря, во Львове в возрасте 75 лет скончался директор Дома ученых Роман Славитич. Медики в течение часа проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось.

Как сообщила пресс-служба, ему стало плохо в помещении Львовского городского совета, мужчине предложили воды, но он потерял сознание. До приезда скорой работники проводили сердечно-легочную реанимацию с применением автоматического наружного дефибриллятора, однако это не дало результатов.

Напомним, 29 ноября работа Дома ученых была приостановлена. Соответствующее решение приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС, учитывая случай нарушения ряда карантинных норм и ограничений во время состоявшегося 27 ноября мероприятия, – известный украинский блогер-миллионник Александр Залиско отпраздновал там свой день рождения.

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Кроме того, что на мероприятии были нарушены карантинные правила, он прошел в День памяти жертв Голодомора. Скандальную эротическую вечеринку уже окрестили "голодной блогерской тусой". Ситуация вызвала значительный резонанс.

В гости к Залеску пришли также блогеры с несколько тысяч или даже миллионной аудиторией в соцсети. Ведущим был Владимир Остапчук, пела Maruv. Одежда на вечеринке была откровенной, а конкурсы – пикантными. Когда соответствующие кадры оказались в соцсетях, где ими делились участники вечеринки, пользователи взорвались возмущением.

Сам блогер признался, что о годовщине трагедии забыл, и извинился перед всеми людьми, которых оскорбил его праздник. В Доме ученых, где состоялось празднование, уверяют, что о дне траура – тоже забыли.

Заместитель городского головы, заместитель руководителя городской комиссии ТЭБ и ЧС Андрей Москаленко со своей стороны сообщил, что Львов живет "красной" зоне, которая имеет ряд требований, и их необходимо соблюдать. Чиновник также подчеркнул, что проводить подобные мероприятия в День памяти жертв Голодоморов – низко.

"Мы можем анализировать, как об этой ситуации говорят львовяне и все, кто узнал об этом. Я думаю, здесь у всех одна позиция: такие вещи не имеют права происходить в сегодняшнее время", – добавил Москаленко.

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