В Киеве авто влетело в отбойник, а на Полтавщине водитель сбил насмерть ребенка. Главное о ДТП в Украине на 25 октября

В понедельник, 25 октября, в Украине произошло несколько крупных дорожно-транспортных происшествий. Среди погибших в авариях есть ребенок.

OBOZREVATEL собрал самые главные ДТП, которые произошли в стране.

Под Кривым Рогом Днепропетровской области в районе села Надия столкнулись пять автомобилей, один человек погиб. Предварительно установлено, что автомобиль "Москвич" выезжая со второстепенной дороги не предоставил преимущество Audi, которая ехала со стороны Кривого Рога.

В результате столкновения с авто, "Ауди" вылетела на встречную полосу, где протаранила Mitsubishi, Dacia и Chevrolet. Водитель последнего авто от полученных ран скончался на месте.

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Прибывшие на место спасатели извлекли тело автомобилиста 1957 года рождения с помощью специальной техники. Остальные участники ДТП отказались от госпитализации.

Обстоятельства трагического инцидента на трассе выясняют правоохранители.

В городе Гребенка, Лубенского района Полтавской области водитель Daewoo Lanos, 1994 года рождения сбил 13-летнего мальчика. Подростка с травмами госпитализировали.

В Киеве на улице Дегтяревской столкнулись мотоцикл и автомобиль. Предварительно известно, что двухколесный транспорт двигался в сторону Зоологической, авто двигалось навстречу и поворачивало налево. Мотоциклист говорил, что водитель не пропустил его и ударил байк, после чего тот потерял управление и упал.

Второй участник авто сказал, что увидел мотоцикл и остановился, дав возможность для маневра, но тот не останавливаясь врезался в авто. У пострадавшего травма ноги, на месте работают правоохранители.

В Киеве в ночь с 24 на 25 октября на проспекте Победы произошла авария с участием автомобиля Infinity. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Белгород-Днестровском районе на Одесщине в селе Струмок мужчина за рулем Dodge Charger сбил на дороге маленького велосипедиста. Травмы, которые получил 10-летний мальчик, оказались несовместимы с жизнью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области ночью в воскресенье, 24 октября, случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Внедорожник Volkswagen Touareg влетел в дерево, четверо людей погибли.