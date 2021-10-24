На Херсонщине авто влетело в дерево: погибли четверо людей, среди них дети

В Херсонской области ночью в воскресенье, 24 октября, случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Внедорожник Volkswagen Touareg влетел в дерево, четверо людей погибли.

Среди жертв аварии – двое детей 2006 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Еще двое несовершеннолетних 2004 года рождения пострадали. В результате удара о дерево они получили травмы разной степени тяжести, потерпевших госпитализировали в больницу.

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ДТП произошло около 1:00 ночи на дороге Т 2207 между селами Давыдов Брод и Малая Александровка в Бериславском районе Херсонщины.

На месте аварии работали спасатели, медики и правоохранители. Все причины и детали происшествия в данный момент выясняются.

Как сообщили на странице ГУНП в Херсонской области в Facebook, за рулем Volkswagen мог находиться погибший 15-летний подросток из поселка Великая Александровка. В ДТП погибли также его односельчане возрастом 15 и 20 лет и 21-летний житель села Новая Калуга.

Напомним: на Полтавщине автомобиль Subaru выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся. В результате аварии один человек погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе Киев – Черкассы столкнулись две легковушки. Водитель одной из них погиб, его семья пострадала.