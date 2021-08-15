На Говерла вторые сутки ищут 6-летнего ребенка: cпасатели рассказали подробности

Шестилетний Алексей Стефанцев, который пропал во время восхождения групповой экспедиции на Говерлу на пересечении Ивано-Франковской и Закарпатской областей 14 августа, находился под присмотром родной бабушки, тети, дяди и их детей. Поскольку пожилая женщина постоянно шла позади остальных альпинистов, мальчик бегал то к ней, то – вперед к семейной паре родственников.

Об этом рассказала руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Кристина Перцович изданию "УНИАН". Она добавила, что для всего семейства это было первым восхождением на высшую точку Украины.

"У пропавшего ребенка рост 110 см, среднее телосложение, волосы короткие каштановые, глаза карие. Был одет в зеленую футболку, штаны камуфляжной расцветки, голубую кепку с красным козырьком", – указано в сообщении представительницы спасательной операции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа в Одессе была спасена восьмилетняя девочка, которая едва не утонула на популярном пляже в Лузановке.