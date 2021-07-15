В Каменце-Подольском из-за взрыва пострадали пятеро взрослых и ребенок: задержан экс-военный. Фото и видео

В Каменце-Подольском 15 июля прогремел взрыв, в результате которого пострадали шесть человек. Среди раненых – четырехлетний ребенок.

Как сообщается на сайте ГУ НП Хмельницкой области, есть задержанный. По словам источников OBOZREVATEL, это бывший военнослужащий, который также ранее был судим (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Происшествие случилось на улице Розвадовского. По предварительным данным, взорвалась граната.

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В результате пострадали шесть человека, среди них – четырехлетний ребенок. Их госпитализировали. "Вечірній Кам'янець" уточняет, что больше всего досталось 30-летней женщине, которая находится в тяжелом состоянии.

Задержан мужчина, который вероятно устроил взрыв. Правоохранители отметили, что у него были признаки алкогольного опьянения.

Судя по обнародованным кадрам, ЧП случилось недалеко от кафе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Смеле Черкасской области взорвался одноэтажный частный жилой дом. Взрыв вызвал пожар, а также разрушение крыши и наружной стены здания.