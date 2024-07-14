В Ивано-Франковской области сожгли авто военному, который приехал в отпуск фронта: воин нуждается в помощи

В ночь на 13 июля в городе Долина Ивано-Франковской неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего Игоря Батога. Защитник приехал домой в отпуск и через две недели должен возвращаться на службу.

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Семья бойца открыла сбор на новый автомобиль для воинов, что поможет выполнять боевые задания. Об инциденте OBOZ.UA сообщила дочь военного. Также Игорь Батиг, его жена и дочь сообщили о преступлении в Facebook. Они призвали пользователей сети максимально распространить сбор, поскольку времени мало.

"В 2 ночи в городе Долина Ивано-Франковской области подожгли машину моего отца, приехавшего в отпуск военного. Машину, на которой он выполняет боевые задания, машину, которая спасает жизнь воинам и облегчает их тяжелый труд", – рассказала OBOZ.UA Юлия Орел.

"Купка трусов дождалась отключения света (чтобы камеры не увидели) и подожгла военную машину. Просто хочу, чтобы те, кто это сделал, были найдены и понесли ответственность за свои поступки", – подчеркнула девушка.

Она сообщила, что отец стоит на защите Украины с 6 апреля 2022 года. Оборонял Черниговщину, Запорожье, Орехов, Бахмут, Авдеевку, Покровск. Также на войне его сын, брат Юлии.

"Сразу на место поджога приехали ГСЧС и полиция. Соседи, свидетели дали показания. Сейчас идет расследование, полиция работает оперативно", – описала она ситуацию.

Сам военный Игорь Батиг также подтвердил поджог автомобиля и показал фото в сети.

"Сегодня ночью 13.07.2024 был сожжен мой автомобиль. Отпуск, в который я приехал отдохнуть, обошелся мне потерей автомобиля", – написал защитник.

Его жена Антонина Батиг возмутилась, что после всех горячих точек, где побывал муж, "в родном городе нашлись изверги, существа, быдло, которые продались за рубли".

"Знайте, вы будете гореть в аду, так же как горела эта машина. Просто хочу, чтобы вы знали, что те, кто это сделал, обязательно будут найдены и понесут ответственность за свои поступки", – обратилась женщина к злоумышленникам.

"Мы вынуждены открыть сбор, кто сколько сможет, очень прошу распространения. Долиняне, земляки, родные, просто знакомы! Всех Вас прошу о распространении. Я понимаю, сейчас нелегкие времена. Кто сколько сможет, 10-20 грн – это тоже помощь. Распространяйте, комментируйте, чтобы больше людей увидело очень просим Вас", – призвала жена военного.

OBOZ.UA также призывает приобщиться к помощи бойцу. Задонатить можно в банке моно или по реквизитам:

– моно;

– Приват банк 5457 0825 1036 4495;

– Ощад банк 5167 8032 9869 9153.

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