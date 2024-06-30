В Черновицкой области двое мужчин с мачете напали на пограничника: один из них погиб
В Черновицкой области двое мужчин напали на пограничника. Они имели при себе мачете и газовый баллончик.
Пограничник вынужден был применить табельное оружие для самозащиты, ранил одного и убил другого нападающего. Об этом сообщил журналист Виталий Глагол.
По данным журналиста, злоумышленники напали на сотрудника Государственной пограничной службы вечером 29 июня.
"Как сообщают мои источники, в 9 часов вечера, два человека с мачете и газовым баллончиком напали военнослужащего ГПСУ в зоне участка ОПС (отдела пограничной службы. – Ред.) "Селятин". Его повалили и нанесли удар по ноге. Пограничник в ответ применил табельный пистолет Макарова, один правонарушитель погиб получил ранение", – написал Глагола.
Он также опубликовал фотографии с убитым и раненым нападающими, увидеть их можно в Telegram-канале журналиста.
Глагола добавил, что в настоящее время начато служебное расследование по факту нападения на сотрудника ГПСУ и гибели гражданского лица.
Напомним, ранее сообщалось, что пограничники поймали 17 мужчин, пытавшихся скрыться из Украины. Они намереались проникнуть на территорию Венгрии вне пунктов пропуска.
Остановили мужчин в 200 м от границы. Выяснилось, что за экстремальное "путешествие", к тому же завершившееся неудачей, каждый из них заплатил от 3 до 12 тысяч долларов.
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