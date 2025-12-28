В Ивано-Франковской области рейсовый автобус попал в ДТП: есть жертва, среди пострадавших – ребенок. Видео

Днем 28 декабря в Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. В момент аварии в салоне находились 30 пассажиров и 2 водителя.

В результате ДТП погиб мужчина, еще пять человек, среди них ребенок, получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Подробности аварии

По информации спасателей, дорожно-транспортное происшествие произошло в Калушском районе между селами Надеев и Раков. В ведомстве рассказали, что рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся на бок. В салоне находились 30 пассажиров и 2 водителя.

Спасатели эвакуировали 18 человек и багаж пассажиров. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители и офицер-спасатель громады.

В полиции отметили, что в Ивано-Франковской области перевернулся еще один пассажирский автобус. Около 14:35 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в селе Подгачики Коломыйского района.

Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса сообщением Черновцы – Прага не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало на обочину дороги. В автобусе находились около 15 пассажиров. В результате ДТП никто не пострадал.

На месте происшествия работают работники группы реагирования патрульной полиции и спасатели, осуществляющие работы по деблокированию автобуса.

Напомним, 24 декабря в Криворожском районе Днепропетровской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Infinity. В результате аварии пассажир транспортного средства погиб. Автомобиль после удара буквально разорвало на части.

Как писал OBOZ.UA, на Полтавщине, в городе Карловка, правоохранитель стал виновником ДТП, сбив двух 17-летних сестер, которые в момент столкновения шли по обочине дороги. От полученных травм девушки погибли на месте.

