На Черниговщине водитель сбил 3-летнего ребенка и скрылся с места аварии: мальчик умер. Фото

В Черниговской области водитель легкового автомобиля сбил 3-летнего ребенка и скрылся с места аварии. Сотрудники Прилуцкого райотдела полиции за несколько часов разыскали и задержали мужчину, причастного к смертельному ДТП.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черниговской области. Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.

Вчера примерно в 22:00 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Тростянец Прилуцкого района водитель легкового автомобиля на улице сбил ребенка и скрылся. К сожалению, от полученных травм 3-летний мальчик погиб.

На место происшествия сразу прибыли сотрудники полиции. Правоохранители через несколько часов установили личность причастного к ДТП и его местонахождение. Им оказался 21-летний житель одного из сел Прилукского района.

Понимая всю тяжесть содеянного, водитель скрывался в подвале заброшенного дома. Там его в результате оперативно-розыскных мероприятий и обнаружили. Правоохранители также нашли автомобиль с характерными для ДТП повреждениями, который злоумышленник отогнал в лесополосу за селом.

Мужчину задержали полицейские в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Автомобиль был изъят.

Сведения о происшествии занесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего). Досудебное расследование этого события продолжается.

Напомним, что вечером 30 июня в Тернополе произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mercedes Benz. В результате аварии 16-летняя пассажирка погибла на месте ДТП. За рулем авто находился 20-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что в Переяславе Киевской области пьяный водитель BMW наехал на велосипедиста с малолетним ребёнком. Мужчина и его годовалая дочь с травмами были доставлены в больницу.

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