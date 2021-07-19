В Ивано-Франковске пьяный неадекват открыл стрельбу с балкона многоэтажки. Фото
В Ивано-Франковске в ночь на воскресенье, 18 июля, мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажки на ул. Урожайная. "Стрелок", который был в нетрезвом состоянии, решил поупражняться в пользовании пистолетом.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области. Отмечается, что сообщение о стрельбе поступило на линию "102" в 1:50.
На место инцидента выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, оперативные работники и эксперт-криминалист. Правоохранители установили, что выстрелы совершил 31-летний франковчанен, который был под действием алкоголя.
Правонарушитель несколько раз выстрелил в воздух патронами травматического действия. К счастью в результате стрельбы никто не пострадал.
В "стрелка" изъяли пистолет и направили вещественное доказательство на экспертизу. По факту стрельбы открыто уголовное производство по статье "Хулиганство" (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Нарушителю будет сообщено о подозрении. Как отметили в полиции, его лишат разрешения на право хранения и ношения оружия.
Пока что продолжается досудебное расследование.
Как сообщал OBOZREVATEL :
в воскресенье, 18 июля, в Черкассах мужчина открыл стрельбу у магазина. Двое человек получили ранения и были госпитализированы.
В субботу, 17 июля, в Киеве мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома возле детской площадки.