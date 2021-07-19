В Ивано-Франковске пьяный неадекват открыл стрельбу с балкона многоэтажки. Фото

В Ивано-Франковске в ночь на воскресенье, 18 июля, мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажки на ул. Урожайная. "Стрелок", который был в нетрезвом состоянии, решил поупражняться в пользовании пистолетом.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области. Отмечается, что сообщение о стрельбе поступило на линию "102" в 1:50.

На место инцидента выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, оперативные работники и эксперт-криминалист. Правоохранители установили, что выстрелы совершил 31-летний франковчанен, который был под действием алкоголя.

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Правонарушитель несколько раз выстрелил в воздух патронами травматического действия. К счастью в результате стрельбы никто не пострадал.

В "стрелка" изъяли пистолет и направили вещественное доказательство на экспертизу. По факту стрельбы открыто уголовное производство по статье "Хулиганство" (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Нарушителю будет сообщено о подозрении. Как отметили в полиции, его лишат разрешения на право хранения и ношения оружия.

Пока что продолжается досудебное расследование.

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