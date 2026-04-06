В Ивано-Франковске полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП: подробности трагедии

В Ивано-Франковске ночью 5 апреля произошло смертельное ДТП. Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе, пострадавший погиб, а водитель скрылся с места аварии

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области. Там добавили: правоохранители нашли и задержали виновника аварии, им оказался сотрудник полиции, поэтому дело передадут Государственному бюро расследований.

Что известно

Авария со смертельным исходом произошла в 00:26 5 апреля на улице Галицкой в облцентре.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу, после чего покинул место происшествия. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина 1994 года рождения от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении полиции Ивано-Франковской области.

На место ДТП прибыли полицейские, которые начали первоочередные следственно-оперативные мероприятия. Довольно быстро они выяснили и личность водителя, и то, на каком авто он совершил наезд на пешехода.

"Им (водителем авто, повлекшего гибель человека. – Ред.) оказался 26-летний сотрудник Ивано-Франковского районного управления полиции. Полицейские установили его местонахождение и доставили для проведения первоочередных следственных действий. По факту ДТП все материалы будут переданы в Государственное бюро расследований. Полиция Прикарпатья максимально способствовать проведению полного, всестороннего и объективного расследования обстоятельств этого дорожно-транспортного происшествия. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего", – заверили в полиции региона.

