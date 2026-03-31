На Львовщине микроавтобус сбил насмерть 15-летнего парня: детали трагедии

На Львовщине произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 15-летний пешеход. Водитель автомобиля наехал на подростка, от полученных травм последний погиб на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовщины. По данным правоохранителей, ДТП произошло 30 марта около 22:15 вблизи села Йосиповка Шептицкого района.

Предварительно известно, что водитель автомобиля Fiat Ducato, 38-летний житель Волынской области, совершил наезд на 15-летнего жителя Шептицкого района.

В результате полученных травм подросток погиб на месте происшествия.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Водителю грозит от трех до восьми лет тюрьмы с возможным лишением права управлять транспортом на срок до трех лет или без такого ограничения.

