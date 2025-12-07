В Ивано-Франковске на улице женщина ранила ножом ребенка и еще одну прохожую

В воскресенье, 7 декабря, на Прикарпатье едва не произошла смертельная трагедия. В Ивано-Франковске на улице женщина по пока непонятным причинам ранила ножом ребенка и еще одну прохожую.

Видео дня

Происшествие произошло 7 декабря около 14:00 на улице Василия Стуса. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, во время которого женщина нанесла телесные повреждения прохожим.

"В полицию поступило сообщение, что неизвестная женщина нанесла ножевые ранения двум прохожим. На место немедленно прибыли медики, патрульные и следственно-оперативная группа", – сообщают правоохранители.

Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение. Женщину патрульные задержали и доставили в Ивано-Франковского районного управления полиции. На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают мотивы и все обстоятельства инцидента.

По информации местных СМИ, ранены 11-летний ребенок и 47-летняя женщина. Их госпитализировали. По словам пресс-секретаря патрульной полиции области Кристины Мриглид, инцидент произошел вблизи дома на ул. Стуса, 23.

Напомним, недавно в Ивано-Франковске днем вспыхнул пожар. Возгорание, вероятно, возникло из-за зарядной станции, которая взорвалась в квартире на улице Хотинской.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 5 декабря, в одном из судов Львова избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве 37-летнего военнослужащего территориального центра комплектования и ветерана Юрия Бондаренко. Мужчину взяли под стражу на 60 суток.

3 декабря во время проверки документов работник Галицко-Франковского РТЦК СП Юрий Бондаренко получил смертельные ранения. 30-летнего нападавшего задержала полиция.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!