В Ивано-Франковске раздались взрывы: горит крыша жилого дома. Фото и видео

В Ивано-Франковске вечером раздались взрывы, вследствие ЧП вспыхнула крыша жилой многоэтажки. На месте работают полицейские и спасатели, предварительно известно о трех пострадавших.

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Как передает корреспондент OBOZ.UA, взрывов было два, они прогремели с интервалом примерно в 15 минут. Первый прогремел в 18:27 и был слышен во всех районах города, второй был менее мощным и прозвучал из другой локации.

В полиции Ивано-Франковской области OBOZ.UA сообщили, что на месте работают правоохранители.

Предварительно известно о трех пострадавших. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным СМИ, один из взрывов произошел в районе железнодорожного вокзала. В "Укрзалізниці" уточнили, что взрывы в Ивано-Франковске произошли вне вокзала.

"На железнодорожном вокзале только был слышен звук от взрыва. Пассажиры и работники вокзала не пострадали. Поезда курсируют по графику", – заявили в УЗ.

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