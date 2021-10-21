В Италии жестоко убили украинку: в преступлении признался ее экс-бойфренд. Фото

В итальянском городе Брешиа жестоко убили украинку – ее забили молотком прямо в автомобиле. В убийстве признался ее бывший возлюбленный – 59-летний итальянец Эцио Галези.

О трагедии сообщило издание tgcom24. По информации журналистов, убитая – 49-летняя Елена Казанова. Трагедия произошла в коммуне Кастеньято.

Как отмечается, сначала мужчина следил на женщиной, а когда она припарковала свой автомобиль, он разбил окно молотком и несколько раз ударил ее этим же предметом. Она погибла на месте.

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Тревогу подняли соседи, которые услышали крики. Сам Галези кричал: "Вызовите карабинеров (один из видов итальянских вооруженных сил. – Ред.), я убил ее молотком!". Он не скрывался с места, а дождался правоохранителей и отдал им орудие убийства.

Как сказано в материале, пара рассталась год назад, и у женщины уже были новые отношения.

Казанова работала в итальянской автомобилестроительной компании Iveco, и принимала участие в экологических кампаниях совместно с местными комитетами. Она жила в Италии уже 15 лет. У нее осталась 17-летняя дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в итальянском городе Монца (муниципалитет Лимбьяте) 40-летний украинец после ссоры с женой облил ее бензином и бросил зажигалку. Мужчину задержали.