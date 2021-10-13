Облил бензином и бросил зажигалку: в Италии задержали украинца из-за нападения на жену

В итальянском городе Монца (муниципалитет Лимбьяте) 40-летний украинец после ссоры с женой облил ее бензином и бросил зажигалку. Мужчину задержали.

Как сообщает издание Il fatto quotidiano, пострадавшей удалось спастись. Она смогла вовремя среагировать и сбросить с себя одежду, которая уже была охвачена пламенем.

Жизни женщины ничего не угрожает – после осмотра медиками ее отпустили. Она получила поверхностные ожоги.

Как пишут журналисты, между супругами возникла ссора. После нее мужчина вышел из квартиры специально, чтобы купить канистру с бензином. Когда вернулся, он вылил ее на жену, которая находилась в это время в ванной комнате.

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Пламя задело стиральную машинку и мебель в ванной. Как пишет СМИ, тревогу поднял сын супружеской пары – он вызвал пожарных и полицейских.

Злоумышленник пытался сбежать, однако сотрудники правоохранительных органов его выследили и задержали.

Напомним: под Киевом в городе Вишневое 54-летний мужчина поджег квартиру бывшей жены. При этом он получил многочисленные ожоги и был госпитализирован. В больнице он скончался.

А в Николаевской области, в городе Снигиревка, 64-летний мужчина после семейной ссоры облил бензином и поджег свою тещу. За содеянное мужчине грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге 17-летний парень поджег беременную девушку, свою сожительницу, и скрылся с места происшествия. Пострадавшая получила много телесных повреждений.