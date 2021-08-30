В Италии при загадочных обстоятельствах погибла молодая украинка: накануне ей сделали операцию

В итальянском городе Неаполь погибла 34-летняя украинка, которой накануне сделали операцию на глазах. Полиция считает основной версией самоубийство.

Об этом пишет местное издание Il Mattino. Трагедия произошла в воскресенье, 29 августа.

Тело женщины обнаружили на улице Джованни Нинни. На ней расположена больница Пелегрини, где несколько дней назад украинке удалили катаракту.

После операции пациентку поместили в офтальмологическое отделение. Отмечается, что женщина ни на что не жаловалась и была спокойной.

Ее соседи по палате рассказали, что украинка внезапно вылезла на стол и выпрыгнула из окна четвертого этажа.

Полиция выясняет детали трагедии. Правоохранители устанавливают ее круг общения в последнее время. Пока основной версией остается самоубийство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале весны в итальянской Пизе нашли тело 29-летней украинки Кристины Новак с признаками насильственной смерти. В причастности к преступлению сразу заподозрили ее 50-летнего соседа. Позднее итальянец Франческо Люпино признался в убийстве.