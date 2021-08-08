Тело нашли в заброшенном доме: итальянец признался в убийстве украинки Кристины Новак. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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Кристина Новак: подозреваемый признался в убийстве

Итальянец Франческо Люпино признался в убийстве 29-летней украинки Кристины Новак из Одессы. Ее тело в конце этой весны нашли в Пизе (Италия) – завернутое в целлофан, в заброшенном фермерском доме.

В причастности к совершению преступления полицейские сразу заподозрили 50-летнего соседа погибшей. Тот всячески отрицал это, однако во время одного из недавних допросов признался в убийстве, сообщает "Украинская газета.ІТ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как известно, после начала расследования, когда следователи нашли существенные доказательства вины Люпино в исчезновении украинки, его поместили под стражу.

Мужчина до сих пор находится в тюрьме Дон Боско в городе Пиза, окончательное решение о сроке его заключения будет принято после полного завершения расследования.

В убийстве украинки признался 50-летний Франческо Люпино

Отмечается, что на допросе, который продолжался в течение девяти часов, подозреваемый в присутствии своего правозащитника признался в убийстве Новак. В частности, Люпино заявил, что будет сотрудничать со следствием для воспроизведения последних фрагментов расследования.

Украинка приезжала в Италию к своему парню
Что известно о погибшей украинке и жестоком убийстве

29-летняя Кристина Новак по туристической визе приехала в Италию к своему парню – 41-летнему испанцу, предпринимателю в сфере кожевенной промышленности. Девушка из Одессы устроилась работать в ночном клубе в Альтопасио вблизи города Лукка, что в регионе Тоскана.

Она исчезла после возвращения из комиссариата, где давала показания по делу ареста жениха за хранение марихуаны и оружия. Следствие считало ее абсолютно непричастной к этому делу.

Франческо Люпино

На второй день после возвращения домой Кристина звонила маме и своей подруге. После 9 ноября 2020 года о ней не было никаких известий. Было маловероятно, что девушка оставила дом по собственной воле, ведь она не взяла с собой ни документов, ни каких-либо других вещей.

Кристину Новак убили в Италии

Через девять дней после исчезновения итальянские правоохранители возбудили уголовное дело. Через два месяца оно было переквалифицировано с "похищение человека" на "умышленное убийство".

Тело украинки обнаружили в мае 2021 года в заброшенном фермерском доме. За четыре месяца итальянская полиция собрала неопровержимые доказательства против Франческо Люпино.

И только через пять месяцев, проведенных за решеткой тюрьмы Дон Боско в Пизе, убийца признал свою вину.

Кристина исчезла в поселке Орентано у Пизы

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Украине об исчезновении Кристины Новак в Италии стало известно 19 ноября 2020 года. Журналист Марианна Суренович рассказала, что это произошло в поселке Орентано возле Пизы. К тому времени украинка всего три месяца находилась в другой стране, языка еще не знала.

  • В мае тело девушки нашли в коттедже возле города Кастельфранко-ди-Сотто,, опознать ее удалось по кольцу на пальце, которое подарил ее возлюбленный. Отмечалось, что Кристина умерла от огнестрельного ранения, а затем ее перенесли в заброшенное здание.

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