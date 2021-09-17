Хотела сделать эффектное селфи: в Испании туристка из Украины сорвалась со скалы

Туристка из Украины захотела сделать селфи на популярной достопримечательности "Балкон Средиземноморья" в испанском городе Бенидорм, однако потеряла равновесие и сорвалась с утеса. Девушка находилась в это время с друзьями.

Как рассказал Murcia Today, украинка ради эффектного снимка забралась на перила балкона, однако уже там потеряла равновесие и упала по скалам вниз в море. Очевидцы происшествия вызвали спасательную службу.

При падении девушка травмировалась и, когда на место ЧП прибыли спасатели, она была в бессознательном состоянии.

Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия, однако из-за плохих погодных условий достать туристку из воды сразу не смогли. Все же одному из спасателей удалось добраться до девушки, после чего ее вытащили на берег.

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Украинку эвакуировали в порт Бенидорма, оттуда ее перевезли в главную больницу Аликанте, где медики оказали ей помощь.

О нынешнем состоянии туристки из Украины ничего не сообщается.

Balcón del Mediterráneo - основная достопримечательность Бенидорма, смотровая площадка располагается на скале, разделяющей пляж на две части. Раньше на этой скале возвышалась крепость, которая служила защитой территории от нападения берберских и алжирских пиратов. Сейчас данный объект пользуется большой популярностью у туристов.

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